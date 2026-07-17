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У Польщі зросла кількість злочинів проти українців, – поліція

У Польщі зросла кількість злочинів проти українців, – поліція

У Польщі різко зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті, жертвами яких стають громадяни України, зокрема у першому півріччі 2026 року українці подали до поліції 180 заяв про такі правопорушення, що більш ніж на 30% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Про це інформує польське видання Polsat News із посиланням на дані Головної комендатури поліції Польщі.

Якщо нинішня тенденція збережеться, до кінця року кількість таких випадків може досягти рекордних 360 інцидентів, зазначили у поліції.

За даними правоохоронців, йдеться про фізичні напади, погрози, образи та інші прояви ненависті щодо українців, які проживають у Польщі.

Експерти, опитані польськими ЗМІ, пов’язують погіршення ситуації з поширенням агресивної риторики в Інтернеті, активністю російської дезінформації та політичною експлуатацією антимігрантських і антиукраїнських настроїв.

 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Польщазлочинністьбіженці з України
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