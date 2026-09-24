У Польщі затримали українця після нападу з ножем на п’ятьох людей

У польському місті Ярослав 31-річний громадянин України напав із ножем на чотирьох чоловіків та жінку на території Ярославського абатства. Один із постраждалих священників згодом помер у лікарні.

Про це повідомила поліція Підкарпатського воєводства, інформує polsatnews.pl.

Інцидент стався вранці 24 вересня на вулиці Бенедиктинській у Ярославі. Близько 9:30 поліція отримала повідомлення про напад на території Ярославського абатства.

За попередніми даними правоохоронців, 31-річний громадянин України напав із ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку. Усі постраждалі були доправлені до лікарні. Троє чоловіків дістали тяжкі поранення.

Серед постраждалих були троє священників. Згодом польські ЗМІ повідомили, що один із них помер. За даними RMF24, стан двох інших постраждалих оцінювали як дуже тяжкий.

Нападника затримали поліцейські на місці. У нього вилучили ніж. Наразі слідчі встановлюють точний перебіг події та обставини нападу. Мотиви чоловіка поки не встановлені.

Мер Ярослава Марцін Назаревич повідомив Interia, що після інциденту кризовий штаб поінформував школи, установи та парафії міста. Їм рекомендували приділяти більше уваги тому, хто заходить до будівель.

За даними польських ЗМІ, напад стався на території комплексу бенедиктинок. Після інциденту на місці працювали поліція та прокуратура, а в міській адміністрації Ярослава зібрали кризовий штаб.

Це не перший напад із ножем у Польщі за останні місяці, в якому фігурував громадянин України. 1 серпня у Вроцлаві українець, за даними правоохоронців, напав із ножем на 30-річну польку. Жінку госпіталізували у важкому стані. За версією слідства, чоловік простежив за нею до будівлі, напав на сходах, після чого намагався втекти.