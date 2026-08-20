Зросла кількість постраждалих після рашистськог удару по Житомиру

У Житомирі тривають аварійно-рятувальні роботи після російського удару по будівлі Головного управління Національної поліції в області. Внаслідок атаки загинули двоє поліцейських, ще понад 40 людей постраждали.

Удар стався вдень, коли в будівлі перебували не лише працівники поліції, а й цивільні відвідувачі. Після оголошення повітряної тривоги більшість людей встигла пройти до укриття, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Водночас будівля зазнала подвійного прямого удару.

Загинули двоє працівників поліції. Один із загиблих — 32-річний капітан поліції Артем Зубчук, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області. Також загинула 39-річна підполковниця поліції Юлія Євдокимова, помічниця начальника ГУНП у Житомирській області. «Цинічний та свідомий удар. Вдень, коли в приміщенні були не тільки працівники, а й відвідувачі — цивільні громадяни», — зазначив Вигівський.

Постраждалі від атаки отримали необхідну медичну допомогу. За останніми даними, їхня кількість перевищила 40 людей.

Міністр назвав удар частиною російської тактики «полювання» на тих, хто захищає та рятує людей. За його словами, поліцейські, рятувальники, службовий транспорт і приміщення українських служб стають цілями російських атак не лише в прифронтових регіонах.

Як повідомляло раніше ForUa, російський реактивний дрон влучив у будівлю поліції в Житомирі.