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Трамп звинуватив журналістів у поширенні фейкових новин

Трамп звинуватив журналістів у поширенні фейкових новин

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію ЗМІ про те, що він готовий послабити санкції проти Ірану та розблокувати заморожені іранські кошти в обмін на конкретні поступки Тегерана щодо його ядерної програми.

Трамп звинуватив журналістів у поширенні фейкових новин та синдрому ненависті, закликавши їх видалити цю інформацію.

"Axios щойно опублікував статтю про те, що "Трамп" запропонував Ірану скасування санкцій та розморожування коштів. Це неправда. Я нічого їм не пропонував! Стаття Axios, як і більшість інших, є фейком, який використовується лише для того, щоб задовольнити їхній "синдром ненависті до Трампа". Вони повинні негайно відкликати цю фейкову статтю!", – написав він.

Фото: whitehouse.gov.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвійнаІранТрамп
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