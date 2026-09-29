Росіяни вдарили КАБами по школі в Сумах під час навчання

Російська армія 29 вересня завдала удару чотирма керованими авіабомбами по Сумах. Один із ударів припав на територію школи, де тривало навчання.

Про це повідомляє «Суспільне» з місця події. Інформацію про удар по школі згодом підтвердив президент Володимир Зеленський.

За його словами, чотири КАБи вдарили по центру міста, зокрема по будівлі школи. На момент атаки діти та викладачі перебували в укритті.

«Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали», – повідомив Зеленський.

Будівля школи зазнала значних пошкоджень. Вибиті вікна та двері, зруйновані стіни.

За словами працівниці закладу, на момент влучання в укритті перебували близько 40 учнів. Попередньо, діти не постраждали.

Водночас унаслідок російського удару загинули двоє людей. Вони перебували у своїх будинках у приватному секторі, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Ще шестеро людей звернулися по медичну допомогу, серед них троє дітей.

Вибухи в Сумах пролунали близько 15:35. Повітряні сили повідомляли про керовані авіабомби, які російські війська спрямували на місто.