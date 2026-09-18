Поліція заблокувала тисячі фішингових посилань та 300 Telegram-каналів

Правоохоронці викрили мережу фішингових ресурсів, за допомогою яких зловмисники, за даними поліції, отримували платіжні дані громадян України та країн Європейського Союзу, а також доступ до їхніх рахунків у системах дистанційного банківського обслуговування.

Фішингові ресурси імітували торгові платформи, банківські та державні сервіси, а також сайти міжнародних організацій. Через них зловмисники намагалися отримувати дані банківських карток та іншу інформацію, необхідну для доступу до рахунків.

У межах операції «WallHack» поліціянти провели 239 обшуків та вилучили майже 600 одиниць комп’ютерної техніки.

Крім того, правоохоронці заблокували тисячі фішингових посилань і припинили діяльність 300 Telegram-каналів. Загальне охоплення цих каналів становило понад 5 тисяч учасників.

За результатами проведених заходів 23 особам повідомили про підозру, вісьмох фігурантів затримали. Щодо чотирьох із них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

П’ять кримінальних проваджень, за інформацією Національної поліції, вже направили до суду з обвинувальними актами.

Наразі правоохоронці аналізують інформацію, отриману під час обшуків, та формують доказову базу для притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинних схем.

Повне коло потерпілих та остаточна сума завданих збитків наразі встановлюються.

У поліції зазначили, що викриттю зловмисників сприяли працівники Національного банку України та АТ «Універсал Банк», відомого як monobank.