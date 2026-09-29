Оскал агресора: як довго триватиме «небесний» терор рашистів

Путінська Росія буквально в режимі нон-стоп продовжує атакувати з неба українські міста та села своїм ракетно-дроновим залізяччям. Про те, чому агресор максимально ескалює ситуацію — далі в матеріалі ForUA.

Жодні мантри про начебто готовність Путіна щодо припинення його сумнозвісної «СВО», котрі систематично і вперто проголошує головний посередник в особі президента Трампа не мають нічого спільного з реальністю. Росія безперервно атакує Київ та інші населені пункти України реактивними безпілотниками та ракетами. Так, у понеділок, 28 вересня ворожий БПЛА влучив у будівлю Національної академії наук у центрі столиці, згодом - у будівлю лікарні «Добробут» у Голосіївському районі. Під атакою також повторно був фармацевтичний завод «Дарниця». Учорашня атака забрала життя двох людей і покалічила десятків.

На превеликий жаль доводиться констатувати, що станом на сьогодні для цивілізованого світу терор рашистів відносно України став не те, щоби нормою і буденністю, проте не червоним прапорцем точно. Наочним свідченням цьому є, м’яко кажучи, доволі квола реакція на агресію Москви.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві. «Сьогодні наука стала мішенню для Росії… Ми солідарні з усіма українцями. Європа докладає більше зусиль, ніж будь-коли раніше, щоб зміцнити оборону України», - сказала вона.

Водночас у МЗС ФРН звернули увагу на те, що удар 28 вересня був здійснений у безпосередній близькості до німецького посольства. «Ми найрішучіше засуджуємо російський удар безпілотниками по Національній академії наук у самому центрі Києва. Росія знову нехтує життями цивільних осіб, спричиняючи загиблих і поранених – навіть у безпосередній близькості від нашого посольства», – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства Німеччини. Там запевнили, що офіційний Берлін і надалі підтримуватиме Україну.

Засудив обстріл РФ будівлі Національної академії наук і президент Франції. «Режим Путіна завдав удару по найбільшій науково-дослідній установі України: Національній академії наук України. Ці удари є черговим свідченням ворожої зневаги російського режиму до науки та правди... Ми поділяємо біль постраждалих та їхніх родин», - написав у соцмережах пан Макрон, констатувавши, що росіяни посилюють «варварський характер» щоденних ударів по мирному населенню України. Також нинішній господар Єлисейського палацу запевнив, що Франція та Європа підтримуватимуть український народ стільки, скільки знадобиться.

Слід зауважити, що наразі у Франції з офіційним візитом перебуває Папа Римський Лев XIV. Він закликав «проявити мужність у переговорах» та «бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага – миру в Європі». Про це понтифік заявив під час виступу у Меці у понеділок, 28 вересня - його слова наводить Le Figaro.

Не згадуючи прямо війну путінської Росії проти України, Папа Римський наголосив на необхідності «вести терплячий діалог і виявляти мужність у переговорах».

У тому, що наразі ні про які ефективні мирні перемовини не може бути й мови переконаний політолог, очільник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. «В останні дні Путін змінився. Ми вже не бачимо того переляканого Путіна зразка 9 травня. Перед нами жорсткий і самозарозумілий диктатор, який знову відчуває силу і переконаний в тому, що в найближчі місяці в Україні посиплеться тил. Зустріч Трампа та Сі показала, що ніякого зовнішнього тиску на Росію найближчим часом не буде. Це ключова зовнішня перемога російської дипломатії. Тому перед нами зараз стоїть три глобальні задачі: вистояти і не пересваритися остаточно, знайти протидію до реактивних дронів і все ж наростити спроможності власних ракетних ударів, а також змінити підходи до дипломатії, бо переговори Украіна-Росія-США в нинішньому форматі себе остаточно вичерпали. Без зовнішнього тиску Путін не піде ні на які домовленості. Граючи в гру, що переговори за посередництва США існують - ми самі крадемо в себе дорогоцінний час. Нам потрібно створювати нову переговорну коаліцію. І для цього, напевне, треба щось міняти в групі відповідальних за зовнішню політику», - акцентує експерт.

Тим часом про те, що Кремль насправді розраховує не на нескінченну кампанію атак, а на максимальний тиск, щоб змусити Україну капітулювати до весни 2027 року, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті.

«Cтавка Москви на кілька слабких місць України - протиповітряну оборону, запаси ракет-перехоплювачів та енергетичну систему та іншу важливу інфраструктуру. Але така стратегія може мати ціну і для самої Росії. Чим довше триватиме кампанія ударів, тим дорожчою відповідно вона ставатиме для Росії», - зауважують американські експерти.

В ISW наводять слова одного відомого російського «воєнкора», пов’язаного з Кремлем. Раніше він визнавав, що російська армія майже не просувається на фронті, тоді як українські сили проводять контрнаступальні операції.

Водночас він стверджує, що Росія може завдавати ударів «нескінченно» і поступово посилювати тиск. Але в ISW вважають, що Путін, найімовірніше, розраховує на інше: не вести таку кампанію роками, а спробувати домогтися потрібного йому результату протягом найближчих місяців: «Путін не планує, що російська кампанія далекобійних ударів по Україні триватиме нескінченно, оскільки прагне змусити Україну капітулювати до весни 2027 року».

Про можливу ескалацію ближчим часом говорить і британський експерт з питань оборони Майкл Кларк, колишній генеральний директор Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

В інтерв’ю Daily Express він припустив, що кремлівський диктатор прагне «вирішити все раз і назавжди протягом найближчих шести місяців за будь-яку ціну». Для цього, прогнозує експерт, Москва може мобілізувати ще сотні тисяч військових, залучити північнокорейські війська та піти на жорсткіші заходи для підтримки російської військової машини.

Тим часом Володимир Зеленський повідомив про домовленості зі США щодо можливого виробництва в Україні ракет-перехоплювачів для Patriot. За словами нинішнього господаря Банкової, остаточне рішення Трамп особисто повідомив йому під час зустрічі в Нью-Йорку 22 вересня. Глава держави принагідно зазначив, що американська компанія Raytheon готова виробляти для України ракети-перехоплювачі Patriot. Втім, як не крути - швидко розгорнути таке виробництво не вийде. За словами Зеленського, на це може знадобитися від року до півтора. Саме нестачу таких ракет вітчизняні та західні експерти називають одним з ключових факторів, які можуть суттєвим чином вплинути на перебіг зимової кампанії.