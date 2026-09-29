Партнери передали Україні ракети до ППО

Президент Володимир Зеленський на тлі чергового російського удару по українських регіонах й столиці зокрема подякував двом українським партнерам за посилення ППО.

Зеленський заявив, що Україні вдалося збити балістику, якою Росія атакувала Київ вночі.

У цьому контексті він подякував американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Він відзначив Францію та Німеччину за пакет підтримки нашої ППО цими днями, а саме ракетами.

"На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі", – наголосив Зеленський.

За словами українського президента, останній російський удар пошкодив депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині – навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна.

Він додав, що під російськими ударами цієї ночі були й Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина, де пошкоджень зазнали енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки.

Фото: ДСНС.