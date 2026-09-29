Зеленський знайшов підставу не позбавляти Потапа звання заслуженого артиста

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення співака Олексія Потапенка, відомого як Потап, звання «Заслужений артист України». Петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Петицію ініціювала Катерина Таран, її оприлюднили 28 серпня 2026 року. Загалом вона набрала 25 895 голосів. Відповідь президента датована 28 вересня.

Авторка петиції обґрунтувала вимогу публічною діяльністю Потапенка, яка, на її думку, «не відповідає статусу особи, удостоєної державної нагороди України». У петиції також ішлося про ознаки популяризації російського культурного середовища, публічну взаємодію та співпрацю з представниками Росії, висловлювання та дії щодо української мови, які можуть сприйматися як її знецінення або висміювання, а також спільний медійний контент із громадянами Росії та представниками російського шоу-бізнесу.

У відповіді Зеленський зазначив, що звання «Заслужений артист України» є державною нагородою. За чинним законодавством позбавлення державної нагороди можливе, зокрема, за обвинувальним вироком суду у визначених законом випадках або за рішенням Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій, введеним у дію указом президента.

Закон «Про санкції» передбачає позбавлення державних нагород як один із видів санкцій. Окремо закон визначає підставою для такого заходу вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади або представників, створюють позитивний образ держави-агресора чи виправдовують або визнають правомірною окупацію території України.

Пропозиції щодо застосування санкцій можуть вносити, зокрема, Кабінет Міністрів України та Служба безпеки України. У відповіді Зеленський зазначив, що матеріали щодо застосування санкцій мають містити достатні відомості про відповідні дії та факти, обґрунтування майбутнього рішення і правові підстави.

У зв’язку з цим президент надіслав петицію прем’єр-міністру Сергію Корецькому та тимчасовому виконувачу обов’язків голови СБУ Олександру Покладу. Зеленський попросив їх відповідно до компетенції опрацювати порушене в петиції питання в установленому законодавством порядку.

Олексій Потапенко отримав звання «Заслужений артист України» у 2020 році.

17 вересня Верховна Рада не підтримала звернення до президента щодо позбавлення Потапенка цього звання. За постанову проголосували 198 народних депутатів, чого було недостатньо для її ухвалення.

Після появи петиції Потапенко заявив, що готовий добровільно відмовитися від державного звання.

«Бачу, в країні вже вирішені всі проблеми. Залишилося найважливіше — забрати у Потапа звання "Заслуженого артиста України". Якщо це справді комусь допоможе, когось зробить щасливішим, наблизить перемогу чи поверне людям віру — я готовий. Добровільно віддам», – написав він в Instagram.

Потап також назвав заклик до позбавлення його звання «полюванням на відьом» та заявив, що його популярність була здобута ще до отримання державних відзнак.

Недавно Міністерство культури України визнало, що в 2022 році тричі зверталося до Державної прикордонної служби України з листами щодо сприяння у виїзді за кордон т. зв. заслуженого артиста України Олексія Потапенка.

Також нещодавно Потап і співачка Настя Каменських розлютили країну у війні обурливим жартом про мову та свободу.

Зокрема, скандальний дует опублікував новий ролик в Instagram. Відео складалось із двох кадрів. На першому артисти вдали, ніби корчаться від болю. Разом із тим вони з насмішкою «перепрошували» за те, що спілкуються російською мовою. А далі на відео вони додали, що є таке поняття як «свобода». Водночас на другому кадрі ролику Потап і Настя Каменських позували на яхті.

Нагадаємо, що до свого президентства Володимир Зеленський припускався багатьох образливих жартів щодо України, наприклад, жартував на таку дражливу тему, як Голодомор.