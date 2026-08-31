Терор з підтекстом: з якою метою насправді Путін увімкнув дроновий конвеєр

В низці українських міст загалом і у Києві, зокрема, триває п’ята доба фактично безперервних повітряних атак реактивними «Шахедами», що розпочалися з ночі 26 серпня. Постійні тривоги перериваються на лічені хвилини, а потім поновлюються знову з підльотом чергових дронів. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

У вітчизняному Радбезі (РНБО) наголошують, що дронові атаки рашистів, з огляду на які в Україні, зокрема у Києві чи не щогодини лунає тривога, це нова спеціальна тактика РФ з метою паралізувати життя. Через швидкість та висоту реактивних шахедів, зазначають у РНБО, їх надзвичайно складно збити, а звичні дрони-перехоплювачі проти них не працюють.

Зазначимо, що лише за неділю тільки в українській столиці оголошували 10 тривог, а днем раніше 29 серпня через падіння ворожого БПЛА на столичній Оболоні загинула дворічна дитина і ще 8 людей були поранені. Водночас від удару по військовому складу в Милій неподалік Києва 28 серпня загинули 38 людей.

Загалом, за словами президента Зеленського, протягом минулого тижня рашисти випустили по Україні 2 тисячі ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, в тому числі північнокорейську балістику.

Радник глави держави Сергій Бескрестнов («Флеш»), аналізуючи маршрут руху реактивних дронів на Київ, звернув увагу на те, що вони «максимально довго тримаються біля кордону з Білоруссю». «Абсолютно всі сотні реактивних «Шахедів» летять на Київ саме таким маршрутом. Здавалося б, це безглуздо. Чому не найкоротшим маршрутом, чому не різними? Я зупинився на тому, що LTE-модеми на «Шахедах» за такого маршруту польоту працюють із базовими станціями мобільного зв’язку Білорусі», - зазначив «Флеш».

Принагідно зауважимо, що ще у червні стало відомо про те, що путінська Росія активно використовує вежі мобільного зв’язку в Білорусі для розміщення ретрансляторів і станцій керування ударними безпілотниками. Як тільки про це стало відомо, офіційний Київ виставив Мінську ультиматум - негайно прибрати зі своєї території ретранслятори для російських дронів, які завдають ударів по Україні.

На болотах назвали такі заяви спробою втягти у війну Білорусь і розширити «географію конфлікту». Натомість білоруський правитель Лукашенко публічно не коментував тематичний кейс ретрансляторів, але зробив кілька заяв про недопустимість втягування його країни у війну. Згодом, за даними української розвідки ретранслятори на території Білорусі припинили свою роботу проте остаточний демонтаж обладнання достеменно не підтверджено й досі.

«Тренд киян - звикати та прилаштовуватись до змінених обставин воєнного буття, що став чомусь для деяких раптовим неприємним відкриттям. Географія повітряної війни змінюється, силам ПВО-ПРО треба буде час для трансформації під нову терористичну тактику РФ. Зрештою, перед військовими амбітна мета - хоча б спробувати перетворити систему київської оборони в щось подібне на московську, яку наші дрони так і не можуть пробити. Бо паралізованими можуть виявитись не лише енергетична система, торговельна чи транспортна логістика, а й центральні органи державної влади та комунікації між двома берегами Києва. Це вже суттєво зачіпає інтереси влади і тому потрібні швидкі рішення вже зараз», - підкреслює політолог Олег Постернак.

«Свідомість цивільної людини, що звикла до більш-менш комфортного рівня самозбереження в умовах віддаленої від інтересів свого его війни, нині змушує реактивно змінювати звичні протоколи реакцій та поведінки - процес цей завжди емоційно вразливий та супроводжується імпульсивними словесними виділеннями, ексцесами розпачу та агресивними конвульсіями. Окрему роль відіграють так звані лідери думок, які полюбляють переносити на своїх «віруючих» власні страхи, занепокоєння та переживання у вигляді повчальної та надмінної виховної риторики. Тут тобі і алармічні заклики негайно виїжджати з Києва, і апокаліпсичні залякування голодом, і кортизолові гойдалки із білетом в один кінець - онкологічні ризики через величезний тривалий стрес. Це заробіток на контенті і монетизація вірусності. І це удар по ментальному та фізичному здоров’ю суспільства. Москва дуже ретельно досліджує цей когнітивний пласт в нашому інфосередовищі. Вона вдало скеровує і робить це ефективно. Власне, нинішні дронові атаки на відсотків дев’яносто направлені виключно для формування необхідних психологічних ефектів та владної дезорганізації. Нам необхідно впроваджувати розумно обмежену воєнну цензуру та деанонімізувати телеграм. Тобто, слід перевести інформаційне поле в реальний режим воєнного обмеження і стане очевидно, як відпаде певна маса штучних проблем», - підсумовує експерт.

На інформаційну компоненту в контексті віялових дронових атак країни-агресорки звертає також увагу і очільник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко: «Лукашенка днями викликали до Путіна. Чому це повʼязано зі збільшенням тривог в Києві? Це відбулося на фоні повідомлень про будівництво воєнної бази і підʼїзних шляхів безпосередньо біля кордону з Україною, хоча це будівництво триває не перший рік. Між тим візит Лукашенка в Москву - це справді про війну. Але не реальну, а перш за все, інформаційну. Лукашенко не погодиться надати свою територію для нападу на Україну та країни Балтії, допоки його в цьому підтримує Китай. А Китай його підтримує. Але на фоні інформації про підготовку агресії проти однієї з Балтійський країн візит Лукашенка грає новими фарбами. Після цього візиту зʼявиться маса нової конспірологіі, яку викидатимуть росіяни і яку з радістю тиражуватимуть західні та українські ЗМІ. І таким чином, градус тривожності різко зросте. І все це буде відбуватися на фоні зальотів російських літаків на територію країн НАТО і ударів по кораблям в територіальних водах Румунії. Путіну потрібна істерія в Європі, але йому набагато більш важливо, щоб Трамп повернувся до духу Анкоріджа -2. Ця інформаційно-кінетична операція має свої часові рамки - вибори в США. Напасти до американських виборів - це втопити Трампа, адже тоді він програє і конгрес, і Сенат . Тому, з однієї сторони, Трамп має час, щоб перейменовувати озера і океани, але паралельно він змушений буде звертати увагу на розгортання цієї гібридної операціі. Бо вона обовʼязково впливатиме на хід виборів».

На переконання політолога, різке зростання обстрілів України і зокрема Києва - частина вище окресленої гібридної операції. «Путіну вкрай важливо різко погіршити морально-психологічний стан населення і спробувати зламати волю до опору. Паралельно з тим, він спробує розторгувати припинення обстрілів на максимальні поступки. Життя, як завжди, внесе свої корективи, але схоже - це план «А» РФ на найближчі кілька місяців», - констатує Вадим Денисенко.

У тому, що країна-агресорка РФ остаточно перейшла від тактики окремих масованих ударів до моделі майже безперервного повітряного тиску на Україну переконаний генерал-майор запасу СБУ, директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун. Головною метою цієї кампанії, вважає він, є вже не лише фізичне знищення об’єктів: завдання значно ширше - виснажити ППО, порушити нормальне функціонування великих міст, підірвати економічну активність і створити у людей відчуття, що небезпека стала постійною.

«Конструкція інформаційної операції противника проста: «Росія невпинно наступає» - «Українська ППО виснажена» - «Держава не здатна захистити людей» - «Економіка руйнується» - «РФ має необмежені ресурси» - «Захід втомився і боїться»- «Подальший спротив безперспективний»- «Потрібно погоджуватися на умови Москви». Це не набір окремих фейків. Це цілісна когнітивна операція, покликана сформувати один висновок: «Україна все одно програє», - наголошує Віктор Ягун.

З огляду на ситуацію, що склалася, вважає генерал, наразі головне не дозволити рашистам перетворити наші реальні проблеми, помилки та втрати на психологічне відчуття неминучої поразки, позаяк війна триває не лише за території, а й за нашу здатність залишатися державою, суспільством і нацією, які мають волю до спротиву.

Тим часом міністр оборони Євгеній Хмара заявив про те, що в Україні розробили і вже провели так зване польове випробовування чотирьох нових видів перехоплювачів для збиття реактивних «Шахедів» і наразі ключова мета - максимально масштабувати їхнє виробництво.