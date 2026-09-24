За вісім місяців кількість цивільних жертв в Укаїні перевищила показник за весь минулий рік

За перші вісім місяців 2026 року в Україні загинуло та було поранено більше цивільних, ніж за весь 2025 рік. Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло під час засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, у січні–серпні 2026 року в Україні загинули щонайменше 2222 цивільні особи, ще 13 058 були поранені. Загальна кількість цивільних жертв становила 15 280 осіб. Це на 55% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Лише у серпні загинули щонайменше 372 цивільні, а 2349 отримали поранення. Цей місяць став другим за кількістю цивільних жертв у 2026 році після липня, коли загинули 448 людей і ще 2675 були поранені.

За словами ДіКарло, останніми тижнями Київ та інші українські міста зазнавали майже щоденних атак. Під удари потрапляли житлові будинки, залізнична інфраструктура, торговельні центри, автозаправні станції, склади, а також підприємства харчової та логістичної галузей.

ООН зазначає, що у серпні ракети та далекобійні безпілотники залишалися головною причиною цивільних втрат. На них припало 47% усіх загиблих і поранених за місяць — 194 загиблих та 1077 поранених. Більшість таких випадків зафіксували далеко від лінії фронту, зокрема у містах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ООН підтвердила загибель та поранення десятків тисяч цивільних в Україні. Водночас у Моніторинговій місії наголошують, що фактичні масштаби втрат можуть бути значно більшими, оскільки не всі випадки вдається незалежно перевірити.

Окрему стурбованість ООН висловлює через наближення нового опалювального сезону. За словами ДіКарло, подальші удари по енергетичній інфраструктурі, яка вже зазнала значних пошкоджень, можуть погіршити гуманітарну ситуацію та залишити мільйони людей без світла й тепла.

В ООН закликали припинити атаки на енергетичну інфраструктуру та запровадити негайний мораторій на удари по населених пунктах.

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