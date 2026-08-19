Російський реактивний дрон влучив у будівлю поліції в Житомирі

Російські війська вдень 19 серпня атакували Житомир реактивними безпілотниками. Один із ударів припав на будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Про атаку повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області», – написав він.

На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та інші спеціальні служби.

Інформація про загиблих і постраждалих наразі уточнюється.