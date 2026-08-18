Двоюрідного брата сирійського диктатора Башара Асада засудили до страти

Суд у Дамаску ухвалив смертний вирок Васіму Асаду, двоюрідному брату експрезидента Башара Асада. Про це повідомляє France24.

Суддя заявив, що Васіма Асада засуджено за численні вбивства і "вбивство, що супроводжувалося тортурами та жорстокістю,.. які були кваліфіковані як злочини проти людяності та воєнні злочини".

У квітні Сирія розпочала провадження проти поваленого диктатора Башара Асада та інших посадовців, звинувачених у злочинах під час громадянської війни, яку спричинили жорстокі репресії проти учасників демократичних протестів.

Було вбито понад 500 тисяч людей, мільйони стали переміщеними особами, десятки тисяч людей зникли безвісти.

Суд встановив, що Васім Асад сформував дві збройні групи, лояльні до колишньої влади, які брали участь у смертельних нападах поблизу Дамаска. Його також визнано винним у підбурюванні до громадянської війни та міжконфесійної ворожнечі.

Водночас суд не визнав Васіма Асада винним у контрабанді та торгівлі наркотиками через недостатність доказів, залишивши за собою право поновити справу у разі появи нових доказів.

Вирок може бути оскаржений у касаційному суді Сирії.

ForUA зазначає, у червні 2025 року сили безпеки Сирії затримали Васіма Асада, двоюрідного брата колишнього лідера країни Башара Асада, неподалік кордону з Ліваном.

У 2023 році США, Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти Васіма Асада за керівництво воєнізованим формуванням, яке підтримує армію Башара Асада, та за торгівлю наркотиками.

Сирійський диктатор Башар Асад, режим якого був повалений 8 грудня 2024 року, перебуває у Росії разом з родиною.

11 серпня 2026 року сирійський суд заочно засудив до смертної кари Башара Асада та його двоюрідного брата, екскерівника Служби політбезпеки Атефа Наджиба.