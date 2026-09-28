ЄС розробляє механізм спільної відповіді на гібридні атаки Росії

Європейський Союз розробляє новий механізм координації дій держав-членів у відповідь на російські диверсії та інші гібридні атаки. Про це заявили європейські посадовці на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі в понеділок.

Йдеться про так званий «екстрений протокол безпеки» (Emergency Security Protocol), який має дозволити країнам ЄС швидше узгоджувати спільну реакцію у разі виявлення гібридної загрози. Глава зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що відповідний механізм охоплюватиме інциденти, які залишаються нижче порогу збройної агресії, але потребують спільної відповіді.

«Ми маємо проявляти пильність, тому що за даними розвідки Росія планує нові диверсії», – сказала Каллас перед зустріччю.

За її словами, такі атаки спрямовані проти європейської демократії. Їхня мета, як зазначила Каллас, полягає в тому, щоб розколювати суспільства та залякувати європейців, змушуючи їх відмовлятися від підтримки України.

Каллас повідомила, що ЄС також обговорить ширшу стратегію протидії гібридним атакам. Механізм розробляють у межах пропозицій, представлених президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, і він має визначити, які інструменти Єврокомісія, держави-члени та Європейська служба зовнішніх дій можуть використовувати залежно від характеру загрози.

Потребу в посиленні координації обговорюють на тлі низки інцидентів у Європі. Зокрема, 24 вересня фінські та шведські винищувачі спільно ідентифікували російські військові літаки над Фінською затокою. За даними фінських військових, російська група складалася з транспортного літака Ту-134 та винищувачів МіГ-31 і Су-30. Літаки перебували в міжнародному повітряному просторі.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Росія намагається залякувати союзників України за допомогою гібридних атак. Він водночас зазначив, що ЄС продовжує підтримувати Україну та посилювати обмеження проти Росії.

Окремо міністри мають обговорити звіт про оборонну готовність ЄС. За даними Reuters, у ньому йдеться про необхідність усунути прогалини в протиповітряній та протиракетній обороні, наземних бойових спроможностях, військово-морських силах, запасах боєприпасів і безпілотних системах. 2030 рік у документі розглядається як можливий часовий горизонт, до якого Росія може отримати спроможність для збройної агресії проти країн НАТО.

Ідея нового протоколу з'явилася після пропозиції фон дер Ляєн створити європейський механізм реагування на гібридні загрози. Він має стосуватися атак, які не досягають рівня, необхідного для застосування механізмів колективної оборони НАТО, але потребують скоординованої відповіді європейських країн.