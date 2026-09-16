У Києві судитимуть чоловіка через посилку з боєприпасами, які вибухнули на пошті

Справу 35-річного жителя Запорізької області, який надіслав товаришу посилку з боєприпасами, внаслідок вибуху якої на поштовому терміналі в Києві загинув працівник поштової мережі, скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Вибух стався 5 червня на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці під час транспортування однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний працівник поштової мережі. Ще двоє чоловіків віком 37 та 41 рік отримали поранення.

На місці вибуху вибухотехніки столичної поліції виявили рештки снарядів. Того ж дня правоохоронці спільно зі співробітниками Служби безпеки України встановили особу відправника. Невдовзі його затримали.

Ним виявився 35-річний житель Запорізької області. За даними слідства, чоловік надіслав своєму товаришу посилку з боєприпасами.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі.