Марченко в Брюсселі випрошує гроші для бюджету України на 2027 рік

Міністр фінансів України Сергій Марченко 28 вересня перебуває у Брюсселі, де планує зустрітися з технічною командою єврокомісара з економіки Валдіса Домбровскіса та єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

Про це Марченко повідомив Радіо Свобода.

За словами міністра, одним із головних завдань його поїздки є пошук джерел фінансування державного бюджету України на 2027 рік.

«Ми завжди просимо гроші. Це питання ключове, тому що нам потрібно знайти джерела для фінансування бюджету 2027 року… Нам потрібно розуміння, які є варіанти для того, щоб це закрити. Це ключова задача для нашої поїздки», – сказав Марченко.

Він також прокоментував можливі складнощі під час переговорів із європейськими партнерами. На запитання, чи очікує на напружену розмову, міністр відповів: «Ми давно один одного знаємо».

За словами Марченка, між українською та європейською сторонами немає «незакритих питань», водночас є проблеми, які тривалий час не вдається вирішити.

«У нас немає якихось таких незакритих питань. Але не просто тому, що, з одного боку, у нас є моральне право, приїхавши з Києва, вимагати більшого, а з іншого боку, дійсно є питання, які дуже довго не вирішуються всередині. Але це, знову ж таки, питання дискусій», – зазначив міністр, не уточнивши, про які саме питання йдеться.

Марченко також не виключив, що його перебування у Брюсселі триватиме довше, ніж планувалося спочатку, оскільки частина важливих зустрічей може відбутися пізніше.

Європейські партнери та союзники України пов'язують подальше фінансування потреб Києва, зокрема, із проведенням погоджених з українською владою реформ.

У вересні 2026 року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорювала реформи, які має ухвалити Верховна Рада. За її словами, вони необхідні для розблокування подальшого фінансування та продовження поступу України на шляху до Європейського Союзу.

Про важливість реформ також заявляла директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час переговорів із Марченком.