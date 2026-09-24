Упереджене та політичне рішення: Суд у Хорватії дозволив видати ФРН українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Окружний суд хорватського міста Пула дозволив екстрадувати громадянина України Володимира Журавльова в Німеччину, де його підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2». Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на рішення суду.

Зазначається, що колегія суддів на чолі з Едвіною Суєвич ухвалила рішення про екстрадицію українця 18 вересня, однак письмово повідомила про нього через п'ять днів.

«Після набрання цим рішенням законної сили Міністерство внутрішніх справ Хорватії передасть Володимира Журавльова компетентним органам Німеччини», — йдеться у рішенні.

Український адвокат Журавльова Микола Катеринчук у коментарі «Суспільному» назвав рішення упередженим та політичним. За його словами, захист оскаржить його в апеляційному суді.

Зазначається, що Німеччина направила Хорватії два запити про видачу Журавльова на підставі європейських ордерів на арешт, виданих 5 червня 2024 року та 28 серпня 2026 року. У першому випадку німецькі правоохоронці кваліфікували дії українця як антиконституційний саботаж, умисний вибух та руйнування будівель. У другому — як воєнний злочин, пов'язаний з пошкодженням цивільних об'єктів, порушенням роботи комунального господарства та руйнуванням будівель.

Журавльов не погодився на видачу Німеччині і наполягав, що суд має відхилити обидва запити. Його захист посилався, зокрема, на рішення Окружного суду Варшави, який 17 жовтня 2025 року відмовив Німеччині в екстрадиції Журавльова. Суд тоді поставив під сумнів застосування німецького права до вибухів у міжнародних водах та зазначив, що справу слід розглядати у контексті російської агресії проти України.

Під час засідання в Пулі адвокати також посилалися на принцип non bis in idem, за яким особу не можна повторно переслідувати за те саме правопорушення.

Окрім того, захист заявляв, що якщо Журавльова підозрюють у воєнному злочині, пов'язаному з нападом на цивільні об'єкти, справу мав би розглядати Міжнародний кримінальний суд. Адвокати також висловлювали сумніви, що у Німеччині він матиме право на справедливий суд.

Хорватський суд ці аргументи відхилив.

Раніше ForUA повідомляв, що Федеральна прокуратура Німеччини 19 серпня заявила про затримання в Хорватії громадянина України, якого підозрює в диверсії. Стверджувалося, що підозрюваний є професійним дайвером і входив до групи, яка у вересні 2022 року встановила вибухівку на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» поблизу данського острова Борнгольм. Внаслідок вибухів, які сталися 26 вересня 2022 року, газогони були серйозно пошкоджені.

До цього українця затримували у Польщі наприкінці вересня 2025 року, проте суд у Варшаві вирішив відмовити Німеччині в його екстрадиції та звільнив чоловіка з-під арешту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не брала участі у жодній операції, що стосується підриву «Північного потоку-2».