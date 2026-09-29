Загрозлива перевага: чому нові «Герані» особливо небезпечні вдень

Росія модернізувала реактивні ударні дрони «Герань-5», оснастивши нову модифікацію «Герань-5 К5» системою оптико-електронної навігації DSMAC. Вона дає змогу безпілотнику визначати своє місцеположення за зображенням місцевості навіть за відсутності супутникового сигналу.

На новій модифікації виявили модуль «Сусанин». Система DSMAC порівнює зображення, отримане камерою дрона, з еталонними супутниковими знімками та таким чином визначає координати апарата.

Це може підвищувати стійкість дрона до впливу засобів радіоелектронної боротьби, оскільки для роботи системи не потрібен постійний супутниковий сигнал. Водночас DSMAC не є повноцінною заміною супутникової навігації та використовується як резервний спосіб орієнтування.

Ефективність такої навігації залежить від того, наскільки добре камера розпізнає місцевість. На роботу системи впливають освітлення, сезонні зміни ландшафту та довжина тіней. Через це вдень DSMAC може працювати точніше, тоді як уночі її ефективність без додаткових засобів освітлення або спеціальної обробки зображення знижується.

Технологія DSMAC не є новою. Системи подібного типу застосовуються, зокрема, на російських крилатих ракетах Х-101 та американських Tomahawk. Аналогічні рішення також використовують в українських ударних безпілотниках середньої та великої дальності.

Як повідомляло раніше ForUa, Росія суттєво змінила тактику повітряних атак по Україні та різко наростила використання безпілотників із реактивними двигунами. За липень таких дронів застосували у п’ять разів більше, ніж місяцем раніше.