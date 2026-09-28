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Росія знову атакувала фармпідприємство «Дарниця» у Києві

Росія знову атакувала фармпідприємство «Дарниця» у Києві

Російські війська 28 вересня вкотре завдали удару по фармацевтичному підприємству «Дарниця» в Києві. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Про це повідомила директорка Ради директорів «Дарниці» Катерина Загорій.

Вона зазначила, що компанія наразі не розголошує подробиць щодо наслідків удару та стану підприємства.

«Прошу вас також не викладати фото й відео, не описувати пошкодження і не додавати подробиць ніде і всіх просити про інформаційну гігієну», – наголосила Загорій.

За її словами, внаслідок атаки постраждалих немає.

Це вже третій російський удар по фармацевтичному підприємству «Дарниця» упродовж вересня.

23 вересня внаслідок атаки російських безпілотників у Києві була пошкоджена будівля підприємства. 26 вересня російські війська знову завдали удару по заводу, повідомляла Загорій.

В обох попередніх випадках також обійшлося без постраждалих.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КиївДарниця
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