Червоні чи зелені: які яблука корисніші для здоров’я

Колір яблука може впливати на його смак, кількість природного цукру та склад окремих рослинних сполук. Водночас суттєвої різниці в загальній поживній цінності між червоними та зеленими сортами немає. За словами дієтологів, зелені яблука зазвичай мають трохи менше цукру та калорій. Вони також містять більше яблучної кислоти, тому мають характерний кислуватий і терпкий смак. Червоні сорти, навпаки, зазвичай солодші та соковитіші через нижчу кислотність і більший вміст природних цукрів.

Зелені яблука завдяки щільнішій м’якоті добре зберігають форму під час термічної обробки. Тому їх часто використовують для випічки, запіканок і салатів. Червоні сорти мають м’якшу та соковитішу текстуру, тому добре підходять для пюре, соків або звичайного перекусу, повідомляє USA Today.

Водночас обидва види яблук є джерелом харчових волокон, калію, вітаміну С та інших корисних рослинних сполук. Клітковина допомагає підтримувати нормальну роботу травної системи, сприяє тривалішому відчуттю ситості та може пом'якшувати підйом рівня глюкози після їжі.

Відрізняється і склад антиоксидантів у шкірці плодів. Червоні яблука містять антоціани — пігменти, пов’язані з антиоксидантною активністю. У зелених сортах переважають інші рослинні сполуки. Фахівці радять не очищати яблука від шкірки, якщо плоди добре вимиті, оскільки саме в ній міститься значна частина клітковини та рослинних сполук.

Таким чином, однозначно назвати червоні або зелені яблука «кориснішими» не можна. Вибір залежить передусім від смакових уподобань, сорту та способу вживання.

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