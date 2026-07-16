Кава може продовжити життя: скільки потрібно пити

Регулярне вживання кави може бути пов'язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань і передчасної смерті. Таких висновків дійшли дослідники, результати роботи яких опублікували в European Journal of Preventive Cardiology.

Згідно з дослідженням, найбільшу користь може приносити мелена чорна кава. Її регулярне вживання пов'язують зі зниженням ризику смерті на 27%.

Водночас позитивний ефект виявили й для інших видів напою. Зокрема, кава без кофеїну асоціювалася зі зниженням ризику смерті на 14%, а розчинна — на 11%.

Науковці також встановили оптимальну кількість кави для підтримки здоров'я серця. За їхніми даними, найбільший позитивний ефект спостерігався у людей, які випивали від двох до трьох чашок кави на день.

Автори дослідження зазначають, що помірне споживання меленої, розчинної або безкофеїнової кави пов'язане з нижчим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань і смертності від них. Водночас вони наголошують, що кава має розглядатися лише як один із елементів здорового способу життя, а не як заміна правильного харчування чи фізичної активності.

Висновки дослідників базуються на аналізі даних понад 449 тисяч людей віком від 40 до 69 років, яких опитували щодо їхніх звичок споживання кави та стану здоров'я.

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