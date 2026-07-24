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Здоров'я

Чому варто їсти кавун щодня: вчені назвали п'ять вагомих причин

Чому варто їсти кавун щодня: вчені назвали п'ять вагомих причин

Кавун вважається одним із найкорисніших літніх плодів. Він не лише чудово втамовує спрагу завдяки високому вмісту води, а й забезпечує організм важливими вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Регулярне вживання кавуна може позитивно впливати на серцево-судинну систему, травлення та загальне самопочуття.

У складі кавуна містяться харчові волокна, магній, калій, а також вітаміни С і А. Крім того, він є джерелом лікопену та інших каротиноїдів — природних антиоксидантів, які допомагають захищати клітини організму від ушкоджень.

Дослідження, показали, що люди, які регулярно їли кавун, отримували більше корисних поживних речовин порівняно з тими, хто майже не вживав цей продукт.

Ще одна перевага кавуна — його низька калорійність. У 100 грамах м'якоті міститься лише близько 30 кілокалорій. Завдяки великій кількості води та мінімальному вмісту жирів він добре підходить як легкий перекус для людей, які контролюють вагу або дотримуються здорового харчування.

Фахівці також зазначають, що кавун може допомагати зменшувати біль у м'язах після фізичних навантажень, сприяти нормалізації артеріального тиску, підтримувати здоров'я шкіри та покращувати роботу травної системи.

Водночас лікарі радять не зловживати цим продуктом. Для дорослої людини оптимальною вважається порція до 500 грамів кавуна на добу, тоді як дітям рекомендують вживати від 80 до 150 грамів залежно від віку.

Раніше ForUa повідомляло, чому медики радять їсти полуницю щодня.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

антиоксидантвітаміникавункористь кавуна
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