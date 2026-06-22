Лікарі назвали п’ять найкорисніші для здоров'я спецій

Спеції не лише покращують смак страв, а й можуть позитивно впливати на здоров'я. Деякі з них здатні знижувати рівень цукру та холестерину в крові, боротися із запаленням і навіть допомагати у профілактиці серйозних захворювань, розповіла доктор медичних наук, дієтолог Медичної школи Університету Джона Гопкінса Дайан Візтум.

За її словами, особливу увагу варто звернути на п'ять спецій.

Кориця може бути корисною для людей із підвищеним рівнем цукру в крові. Крім того, вона сприяє зниженню рівня холестерину та тригліцеридів, що особливо важливо для людей із діабетом, які мають підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Куркума містить куркумін — речовину, яка здатна зменшувати запальні процеси в головному мозку. Вчені пов'язують це зі зниженням ризику розвитку хвороби Альцгеймера та депресії. Також куркумін може полегшувати біль і зменшувати набряки при артриті. Деякі дослідження свідчать, що ця речовина може підвищувати ефективність лікування окремих видів пухлин.

Імбир здавна використовують для боротьби з нудотою, розладами шлунка та діареєю. Дослідження показали, що він може допомагати при токсикозі у вагітних, а також полегшувати симптоми заколисування під час подорожей.

Часник, згідно з результатами досліджень, сприяє зниженню рівня холестерину і тригліцеридів у крові. Крім того, він допомагає підтримувати еластичність судин та позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Ще однією корисною спецією є каєнський перець. Він містить капсаїцин — речовину, яка може зменшувати больові відчуття при артриті та діабетичному ураженні нервів. Окрім цього, деякі дослідження свідчать, що капсаїцин здатний пригнічувати ріст бактерій Helicobacter pylori, пов'язаних із розвитком виразки шлунка.

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