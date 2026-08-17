ЄС готує рекордне розширення санкцій проти Росії

Європейський Союз восени планує суттєво розширити санкції проти Росії. Новий пакет може стати наймасштабнішим від початку повномасштабної війни та збільшити кількість російських осіб, компаній і організацій у санкційних списках приблизно на третину. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

За словами Каллас, у Євросоюзі вже готують новий санкційний пакет, який планують представити восени. Вона назвала його «наймасштабнішим списком санкцій від початку війни». Каллас зазначила, що після ухвалення нових обмежень загальна кількість російських фізичних і юридичних осіб, які перебувають під санкціями ЄС, може одразу зрости на третину.

Вона також наголосила, що санкційний тиск на Москву необхідно продовжувати доти, доки Росія не припинить війну проти України. «Тиск має продовжувати зростати доти, доки Москва не припинить війну», — заявила Каллас. Водночас глава дипломатії ЄС не розкрила конкретних термінів ухвалення нового пакета та не повідомила, які саме російські компанії, посадовці чи сектори економіки можуть потрапити під додаткові обмеження.

Наприкінці липня Євросоюз погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Він охопив, зокрема, фінансовий сектор, криптовалютні операції, так званий «тіньовий флот», нафтопереробні підприємства та російський військово-промисловий комплекс. За даними Каллас, до нового списку тоді внесли 218 осіб і компаній. Санкції також торкнулися понад 100 банків і криптооператорів, більш як 40 суден «тіньового флоту» та понад 50 підприємств військово-промислового комплексу, зокрема пов’язаних із виробництвом російських далекобійних дронів. Тепер ЄС планує перейти до ще масштабнішого санкційного тиску. Каллас заявила, що вже запроваджені обмеження, за оцінкою ЄС, коштували російській військовій машині понад 1 трлн євро.

Водночас для ухвалення нових санкцій необхідна згода держав-членів ЄС.

Як повідомляло раніше ForUa, під час ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії кілька країн Європейського Союзу домоглися пом'якшення окремих обмежень, які спочатку пропонувала Європейська комісія.