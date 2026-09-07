Шведський міністр підтвердив участь літака ASC 890 у боях в Україні

Швеція підтвердила, що Україна вже застосовує у бойових операціях літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління ASC 890, який Стокгольм передав Києву у межах пакета військової допомоги у 2024 році.

Про це заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон в інтерв’ю виданню Dagens industri.

За його словами, Україна високо оцінює можливості ASC 890 та використовує літак у бойових операціях «уже певний час».

«Це дає Україні важливу можливість виявляти загрози на великій відстані та ефективніше керувати своїми силами», — сказав Йонсон.

Одним із можливих завдань літака є виявлення повітряних цілей, зокрема крилатих ракет, які летять на низькій висоті та можуть бути складними для виявлення наземними радарами.

Шведський ASC 890 оснащений потужною радіолокаційною системою, яка дає змогу контролювати повітряний простір на значній відстані. Літак може використовуватися для виявлення повітряних цілей, передачі інформації іншим засобам протиповітряної оборони та координації дій авіації.

Йонсон також розповів, що на момент передачі Україні двох літаків ASC 890 Швеція ще не мала готової заміни для них у власних Повітряних силах. За його словами, ситуація має змінитися на початку 2027 року, коли шведські військові отримають перший літак GlobalEye.

Українське Міністерство оборони кількома днями раніше вперше офіційно повідомило, що переданий Швецією ASC 890 здійснює бойові вильоти над Україною з березня 2026 року.

Швеція оголосила про передачу Україні ASC 890 у травні 2024 року. Літак увійшов до пакета військової допомоги вартістю понад $1 млрд, який на той момент став найбільшим шведським пакетом допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Після оголошення про передачу літака в мережі неодноразово з’являлися припущення щодо його використання Україною. Зокрема, у квітні 2025 року сервіс Flightradar24 зафіксував над Львовом невідомий літак із позивним Welcome, який протягом двох днів перебував у повітрі та став одним із найбільш відстежуваних рейсів у світі. Згодом із посиланням на неназвані джерела повідомлялося, що йшлося саме про шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення.

Також у ЗМІ з’являлися припущення, що ASC 890 міг бути задіяний під час операцій української авіації. Зокрема, німецьке видання Bild пов’язувало застосування шведського літака зі знищенням російського винищувача Су-35 у Курській області.

Тепер бойове застосування ASC 890 офіційно підтвердили як в Україні, так і у Швеції.