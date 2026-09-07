Скандал у КНУКіМ: «права рука» Поплавського з плагіатним шлейфом рветься у крісло ректора

Колишня «права рука» Михайла Поплавського та нинішня завідувачка кафедри міжнародних відносин КНУКіМ Інна Костиря активно намагається очолити університет. До потенційної очільниці вишу висувають жорсткі претензії щодо масштабного плагіату та ймовірного фіктивного працевлаштування під час війни.

Ще у 2016–2017 роках наукова спільнота викрила Костирю у тотальному фальсифікуванні докторської дисертації: із 360 сторінок її роботи близько 190 містили запозичення без посилань, а 90 сторінок були майже повністю списані з чужих джерел. Попри потрапляння до бази академічної недоброчесності «Етос» та номінацію на антипремію «Плагіатор року», Костиря зберегла свій статус і науковий ступінь.

Окрім академічного скандалу, до діяльності Костирі виникають питання щодо можливої кримінальної відповідальності. За даними джерел, після початку повномасштабного вторгнення вона тривалий час перебуває за кордоном, продовжуючи перебувати у трудових відносинах із вишем. Якщо факт безпідставного нарахування заробітної плати підтвердиться, це підпадатиме під ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах), що загрожує суворим покаранням.

Детальніше про перебіг подій та перевірки читайте на сайті Лента.UA.