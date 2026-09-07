П'ятеро поранених: киянин кинув бойову гранату під ноги знайомому

У Святошинському районі Києва 55-річний чоловік під час конфлікту через неповернений борг кинув бойову гранату під ноги своєму 56-річному знайомому. Внаслідок вибуху постраждали п’ятеро людей, зокрема обидва учасники конфлікту.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, інцидент стався 4 вересня. 55-річний чоловік прийшов до будинку свого знайомого та вимагав повернути гроші, які раніше позичив йому.

Між чоловіками виник конфлікт. Під час сварки фігурант дістав бойову гранату та кинув її під ноги знайомому.

Вибухом обох чоловіків поранило. Вони дістали мінно-вибухові травми ніг і живота та були госпіталізовані до реанімації.

Крім того, уламками поранило ще трьох людей, які перебували неподалік на вулиці. Серед постраждалих — 21-річна дівчина, а також чоловіки віком 27 та 38 років.

Правоохоронці затримали 55-річного чоловіка. Наразі він перебуває під охороною в лікарні.

Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 15, пунктом 5 частини 2 статті 115 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство двох або більше людей, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також незаконне поводження з боєприпасами.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає довічне позбавлення волі.