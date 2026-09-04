У Конгресі США заблокували удар по Москві - причини

Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який раніше підтримав Сенат США, наразі стикається з опором у Палаті представників. За даними Bloomberg, його розгляд у нижній палаті Конгресу, ймовірно, може бути відкладений щонайменше до виборів, запланованих на 3 листопада.

Документ передбачає надання президенту США Дональду Трампу можливості запроваджувати 100-відсоткові мита проти п’яти найбільших покупців російської нафти й газу, а також п’яти країн, які, за оцінкою законодавців, допомагають Росії обходити санкції. Серед основних покупців російських енергоносіїв називають Китай, Індію та Туреччину.

У Палаті представників виникли побоювання щодо можливих економічних наслідків законопроєкту. Представники роздрібної торгівлі та Торгової палати США виступили проти документа, оскільки вважають, що він може розширити повноваження президента щодо запровадження мит і призвести до нових торговельних обмежень.

Ще одним питанням є можливе зростання цін на нафту та бензин. Законодавці побоюються, що якщо Індія та інші великі покупці російської нафти будуть змушені скоротити закупівлі, це може вплинути на світовий ринок і спричинити подальше подорожчання енергоносіїв.

Законопроєкт був підтриманий Сенатом 86 голосами проти 11. Його автором був сенатор Ліндсі Грем, який помер у липні. Голосування в Сенаті відбулося переважною більшістю голосів.

Водночас у Палаті представників підтримка документа виявилася значно меншою. Спікер Майк Джонсон заявив, що голосування щодо законопроєкту, найімовірніше, не відбудеться до листопадових виборів. Проти його ухвалення виступають частина республіканців, а також демократи, які працюють у профільних комітетах.

Демократи окремо висловлюють занепокоєння тим, що закон може надати адміністрації Трампа додаткові юридичні підстави для запровадження широких мит. Таким чином, подальша доля законопроєкту залежатиме від того, чи зможуть законодавці погодити його положення та зняти побоювання щодо можливого впливу санкцій на торгівлю, ціни на енергоносії та повноваження президента.

Як повідомляло раніше ForUa, законопроєкт про санкції проти Росії опинився під загрозою провалу в Палаті представників США.