ТЦК не мають права проводити оповіщення під час тривоги

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають проводити заходи оповіщення громадян під час повітряної тривоги. Про це повідомив народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, посилаючись на відповідь Міністерства оборони на звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Гончаренко очолює ТСК, яка займається розслідуванням можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства, а також дотримання прав і свобод людини під час воєнного стану.

«ТЦК не мають дозволу проводити заходи оповіщення під час тривоги. Таку відповідь отримала Тимчасова слідча комісія на свій лист з рекомендаціями», – написав депутат у Facebook.

За його словами, чинне законодавство не передбачає зупинки, утримання або затримання громадян у громадських місцях, а також перешкоджання їхньому руху до укриття під час повітряної тривоги.

Гончаренко заявив, що з огляду на безпекову ситуацію в Україні проведення заходів з оповіщення та мобілізації під час повітряної тривоги може становити небезпеку як для військовослужбовців ТЦК, так і для військовозобов’язаних громадян.

«Завдяки ТСК тепер є чітка відповідь – така практика не передбачена законом», – додав депутат.

До свого допису Гончаренко прикріпив скриншот відповіді Міністерства оборони на звернення парламентської комісії.