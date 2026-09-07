ЄС відреагував на погрози Трампа

ЄС плануює оголосити про значне збільшення інвестицій у Гренландію та зміцнення політичних зв'язків із цією автономною територією Данії на фоні погроз Трампа про анексію острова.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Гренландії в неділю з дводенним візитом, метою якого є продемонструвати підтримку урядам Гренландії та Данії, які рішуче відкинули кампанію Трампа з анексії найбільшого острова світу, повідомляє Reuters.

Фон дер Ляйєн оприлюднить плани з інвестицій у такі сектори, як критично важливі мінерали, супутниковий зв'язок та відновлювані джерела енергії у Гренландії.

У неділю в столиці Нууке фон дер Ляйєн зазначила, що пакет заходів буде значним. Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен зазначив, що його країна прагне розвивати тісні дружні зв'язки та хороші партнерські відносини з ЄС.

Візит фон дер Ляйєн свідчить про зростання геополітичного значення Арктики для таких великих держав, як США, Росія, Китай та Європа, оскільки танення льоду відкриває нові морські шляхи, що робить мінеральні багатства регіону більш доступними.

Фото: espreso.tv.