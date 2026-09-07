ДБР викрило митника, який за $5 тисяч продавав схему з відстрочкою

На Тернопільщині працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрили головного державного інспектора Тернопільської митниці, який за $5 тис. обіцяв військовозобов’язаному організувати вступ до коледжу, а після цього — переведення до університету для отримання та збереження відстрочки від мобілізації.

Про це в понеділок повідомила пресслужба ДБР.

За даними бюро, митник діяв у змові з працівниками закладів освіти, яких наразі ще не встановили. За «пакетну послугу» він вимагав $5 тис., при цьому переконував чоловіка, що самостійно вступити до навчального закладу нібито неможливо.

Слідство встановило, що схема передбачала кілька етапів. Упродовж лютого — вересня 2026 року посадовець координував передачу документів, контактував із представниками навчального закладу та особисто супроводжував військовозобов’язаного під час вступних випробувань.

У результаті чоловіка зарахували на навчання, що дало йому право на відстрочку від мобілізації.

Крім того, митник гарантував, що після завершення навчання в коледжі організує подальше зарахування чоловіка до Західноукраїнського національного університету. Це мало забезпечити йому подальше збереження відстрочки.

Головному державному інспектору повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням. Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Наразі слідчі встановлюють інших можливих учасників незаконної схеми. Зокрема, перевіряється причетність до неї працівників закладів освіти.