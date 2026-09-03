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ЄС закриває кордони для російських екскомбатантів і туристів

ЄС закриває кордони для російських екскомбатантів і туристів

У Європейському Союзі розглядають можливість суттєво посилити візові правила для громадян РФ та повністю заборонити в’їзд колишнім російським військовим, які брали участь у війні проти України. Причиною для таких заходів стала спроба диверсії з використанням дрона в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас зазначила за результатами зустрічі голів МЗС країн блоку, що ініціативу підтримали більшість учасників. Зміни передбачають як заборону на в’їзд для екскомбатантів, так і жорсткіші перевірки й обмеження для звичайних російських туристів.

Остаточні механізми та терміни впровадження нових правил поки що узгоджуються між державами-членами. Перегляд політики є частиною протидії зростаючим гібридним загрозам з боку Москви.

Поштовхом до обговорень став серпневий інцидент у Німеччині, де поблизу українського вантажного літака знайшли дрон із вибухівкою. Офіційний Берлін звинуватив у цій спробі теракту РФ, а Кая Каллас наголосила, що такі дії є виявом державного тероризму.

Крім того, Євросоюз працює над черговим пакетом санкцій. До нього планується включити близько 1 600 фізичних та юридичних осіб з Росії, причетних до роботи військово-промислового комплексу.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РФЄСобмеженняКая Каллас
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