Ворог захопив 133 км² за місяць: де найбільше просунувся

Російські війська у серпні захопили близько 133 квадратних кілометрів української території. Водночас Сили оборони України проводять контрнаступальні дії на окремих ділянках фронту та повертають втрачені позиції. Про це повідомили аналітики фінської організації Black Bird Group, яка відстежує перебіг російсько-української війни.

За їхніми оцінками, основна частина просування російських військ упродовж серпня припала на північ Донецької області, зокрема на Дружківський напрямок. Також окупаційні війська намагалися просуватися на прикордонних ділянках Сумської та Харківської областей.

Водночас ситуація на фронті не є односторонньою. Українські військові здійснюють контрнаступальні дії на низці напрямків, унаслідок чого російські війська втратили частину раніше зайнятих позицій.

Окремо аналітики звернули увагу на ситуацію поблизу Лимана. За даними Black Bird Group, українські сили фактично усунули загрозу оточення міста та створили додатковий тиск на російські позиції на північ від нього.

Попри територіальні здобутки російської армії, аналітики оцінюють їх як обмежені. За їхніми словами, ані російські наступальні дії, ані українські контратаки наразі не призвели до масштабних оперативних змін, які могли б суттєво змінити загальну картину фронту.

У Black Bird Group також вважають малоймовірним швидке захоплення Росією всієї Донецької області. Нинішні темпи просування окупаційних військ, за оцінкою аналітиків, не свідчать про те, що РФ найближчим часом зможе досягти цієї стратегічної мети.

Таким чином, серпень продемонстрував складну й динамічну ситуацію: російські війська продовжують повільно просуватися на окремих напрямках, однак українські сили чинять опір і проводять локальні контрнаступальні операції.

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