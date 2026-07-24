Під час ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії кілька країн Європейського Союзу домоглися пом'якшення окремих обмежень, які спочатку пропонувала Європейська комісія. Зокрема, до фінальної версії не увійшла заборона на імпорт російського мінтая, а також не були запроваджені санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила, повідомляє Spiegel.

За даними видання, це перший пакет санкцій, погоджений після зміни влади в Угорщині. Попри те, що прем'єр-міністр Віктор Орбан більше не бере участі в ухваленні рішень ЄС, нові обмеження виявилися менш жорсткими, ніж спочатку планувалося.

Одним із найбільш дискусійних питань стала заборона імпорту російського мінтая. Німеччина виступила проти такого кроку, оскільки представники харчової промисловості попередили про можливі перебої у виробництві та зростання витрат для виробників замороженої рибної продукції. Подібну позицію підтримали Франція, яка також залежить від поставок мінтая, та Португалія, для якої важливим є імпорт тріски. У результаті заборону на ввезення російського мінтая до Євросоюзу виключили з пакета санкцій.

Ще одним предметом переговорів стали обмеження щодо транзиту російського зрідженого природного газу. За інформацією видання, Греція виступила проти жорсткіших заходів, пояснивши свою позицію ризиками для економіки ЄС і конкурентоспроможності грецьких судноплавних компаній.

У підсумку країни-члени погодилися зберегти виняток для контрактів між європейськими та російськими компаніями, укладених до початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Це положення переглядатиметься щороку.

Крім того, до санкційного списку не включили патріарха Кирила. За даними видання, Болгарія виступила проти цього рішення. Як зазначає Spiegel, президент країни Румен Радев заявив, що релігію не варто втягувати в політичні процеси.

Попри ці поступки, 21-й пакет санкцій усе ж передбачає нові обмеження проти російського фінансового сектору та оборонної промисловості. Також ЄС розширив санкційний список суден так званого "тіньового флоту" Росії, запровадив обмеження щодо низки нафтопереробних підприємств і зберіг граничну ціну на російську нафту на найближчі 12 місяців.

Як повідомляло раніше ForUa, у Москви в ЄС з'явився неочікуваний союзник.