Ціни на нафту підскочили більш ніж на 5%

Ціни на нафту на початку торгів у понеділок практично не змінилися. Інвестори оцінюють ризики для світових поставок на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці та невизначеності навколо переговорів між США та Іраном.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 20 центів, або 0,2%, до 88,72 долара за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 5 центів — до 82,32 долара за барель, повідомляє Reuters. Попри мінімальні зміни на початку нового торгового тижня, обидва основні нафтові еталони за підсумками минулого тижня подорожчали більш ніж на 5%.

Однією з головних причин зростання цін стали атаки на танкери, пов'язані з Національною нафтовою компанією Абу-Дабі (ADNOC). Через загострення ситуації рух суден однією з найважливіших нафтових артерій світу помітно сповільнився. За даними системи відстеження суден Kpler, у суботу через Ормузьку протоку пройшли лише п'ять вантажних суден, тоді як у неділю не було зафіксовано жодного. Для порівняння, попередніми вихідними через протоку пройшло 31 судно. Таке різке скорочення судноплавства посилює побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні нафти та інших енергоносіїв.

У п'ятницю Об'єднані Арабські Емірати звинуватили Іран у нападі на судно ADNOC, яке проходило через Ормузьку протоку. Напередодні компанія також заявляла про атаки на два інші свої судна в цьому районі. Іран, зі свого боку, заперечує звинувачення.

Додатковим фактором невизначеності залишаються переговори між Вашингтоном і Тегераном. Їхній результат може безпосередньо вплинути на ситуацію на нафтовому ринку та перспективи експорту енергоносіїв з регіону. Зараз трейдери уважно стежать за розвитком подій в Ормузькій протоці. Подальше скорочення руху танкерів або нові атаки можуть посилити побоювання щодо перебоїв із постачаннями та створити додатковий тиск на ціни.

Водночас поки що ринок реагує стримано: Brent залишається нижче позначки $90 за барель, а WTI торгується поблизу $82.

Як повідомляло раніше ForUa, світові ціни на нафту різко знизилися після заяви президента США Дональда Трампа про «дуже серйозні переговори» між Вашингтоном і Тегераном, а також на тлі відсутності американських ударів по південних районах Ірану.