Ціни на нафту впали нижче 80 доларів на тлі можливого діалогу США та Ірану

Світові ціни на нафту різко знизилися після заяви президента США Дональда Трампа про «дуже серйозні переговори» між Вашингтоном і Тегераном, а також на тлі відсутности американських ударів по південних районах Ірану вже третю ніч поспіль.

Вранці 28 липня вартість американської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 3,2% — до 79,98 долара за барель, повідомляє Радіо Свобода. Нафта марки Brent подешевшала на 3,7% — до 85,10 долара за барель.

Напередодні, під час останнього етапу американських ударів по Ірану, ціна Brent на короткий час перевищувала позначку у 100 доларів за барель.

Від початку американсько-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого енергетичні ринки залишаються надзвичайно нестабільними. Побоювання щодо тривалих перебоїв із постачанням нафти спричинили різке зростання цін і посилили тиск на світову економіку.

Упродовж останніх місяців котирування неодноразово змінювалися залежно від розвитку подій. Оптимістичні сигнали про можливі переговори між США та Іраном сприяли здешевленню нафти, тоді як відновлення бойових дій знову штовхало ціни вгору.

Після того як США відновили удари по Ірану через зрив рамкового перемир'я, вартість нафти зросла більш ніж на 20%. Військова кампанія тривала 13 ночей поспіль, що підтримувало високий рівень напруженості на світових енергетичних ринках.