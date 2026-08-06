Липень став найсмертоноснішим для цивільних в Україні з 2022 року

У липні 2026 року в Україні зафіксували найбільшу кількість загиблих серед цивільного населення з квітня 2022 року. Основною причиною стало посилення масованих російських атак по українських містах. Лише внаслідок масштабного нічного обстрілу, який російські війська здійснили у вівторок переважно по Києву та Київській області, загинули щонайменше 17 мирних жителів, ще 44 людини отримали поранення, повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Окрім столиці, під ударами ракет і безпілотників опинилися Краматорськ, Херсон та Запоріжжя. Внаслідок атак загинули й постраждали десятки людей, а також було пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, об'єкти громадського транспорту, системи водопостачання та гуманітарні склади.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, протягом першого півріччя 2026 року підтверджено загибель 1396 цивільних осіб, ще 7978 людей дістали поранення.

В ООН наголосили, що кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати. За перші шість місяців цього року число загиблих і поранених збільшилося на 37% порівняно з аналогічним періодом 2025 року та більш ніж удвічі — на 114% — порівняно з першим півріччям 2024-го. В організації пов'язують таку тенденцію з активізацією російських далекобійних ударів по території України.

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