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Крістерссон залишає посаду прем’єра Швеції після виборів

Крістерссон залишає посаду прем’єра Швеції після виборів

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон подав спікеру парламенту заяву про відставку після завершення підрахунку голосів на парламентських виборах, за підсумками яких опозиційні партії отримали більшість мандатів.

Про це повідомляє шведський мовник SVT.

За підсумками виборів опозиційні партії отримали 176 місць у парламенті, тоді як партії, що входять до урядової коаліції, здобули 173 мандати. Таким чином, різниця між двома блоками становить три місця.

Після оголошення результатів Крістерссон повідомив про рішення залишити посаду. За його словами, результат виборів може ускладнити формування нового уряду, оскільки політичні партії ще до голосування визначили умови можливої співпраці та окреслили сили, з якими вони не готові працювати.

Після відставки Крістерссон та інші члени уряду продовжать виконувати свої обов’язки до формування нового кабінету.

Наступним етапом стане процес формування уряду. Після заяви чинного прем’єра спікер парламенту може розпочати консультації щодо кандидатури нового глави уряду. У SVT зазначають, що переговори можуть бути складними через позиції окремих опозиційних партій щодо можливої співпраці.

Ульф Крістерссон очолив уряд Швеції у жовтні 2022 року. Під час його перебування на посаді Швеція, зокрема, поглибила співпрацю з Україною у сфері безпеки. Крістерссон підписав із Києвом двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки, а також оголошував про домовленості щодо передачі Україні винищувачів Gripen.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

вибориШвеціяУльф Крістерссон
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