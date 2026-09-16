Саміт Кримської платформи пройде у штаб-квартирі ООН

Україна планує просувати свій порядок денний на сегменті високого рівня Генеральної асамблеї ООН наступного тижня, зокрема проведе шостий саміт Кримської платформи. Про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Ukrinform.

Він запевнив, що українська делегація використає по максимуму перебування в штаб-квартирі ООН для просування українського порядку денного, посилення підтримки і тиску міжнародної спільноти на агресора.

За словами Тихого, у рамках високого тижня на загальних дебатах Генасамблеї ООН виступить президент Володимир Зеленський, який представить главам держав позицію України щодо ключових викликів міжнародній безпеці, російської агресії, яка триває, шляхів досягнення справедливого і тривалого миру.

Особливий окремий акцент делегація зробить на необхідності консолідації міжнародної підтримки України і посилення спільних зусиль заради захисту принципів статуту ООН, розповів дипломат.

Передбачається також засідання Ради безпеки ООН щодо порядку денного підтримання миру та безпеки України. В його ході українська делегація поінформує членів Радбезу про масовані атаки Росії по критичній інфраструктурі, блокування Чорного моря, свідому політику терору, відмову Росії від мирних зусиль та наслідки затягування війни для всього світу.

«Під час сегмента високого рівня заплановано проведення уже шостого саміту міжнародної Кримської платформи. Це дуже важливий міжнародний майданчик, створений Україною для координації зусиль із деокупації Криму, для привернення уваги міжнародної спільноти до ситуації на тимчасово окупованому півострові і загалом на тимчасово окупованих територіях України. Очікуємо високе представництво, в тому числі на рівні лідерів», – підкреслив речник МЗС.

Тихий повідомив, що США теж підтвердили участь у Кримській платформі на серйозному рівні.

Крім того, Україна планує провести інші міжнародні заходи на полях Генасамбеї ООН, присвячені ситуації в Чорному морі, міжнародній відповідальності і спільно з Програмою відновлення ООН – присвячені енергоінфраструктурі України.

Як повідомляв ForUA, 1 вересня Генасамблея ООН провела дебати, присвячені ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Питання «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» вноситься до порядку денного Генасамблеї регулярно, починаючи з 2019 року. Воно охоплює політичні, безпекові, гуманітарні та правозахисні аспекти російської окупації українських територій.