Рашисти різко збільшили удари по АЗС: що стоїть за новою тактикою ворога

Російська армія змінила акценти у своїй повітряній кампанії та значно активізувала удари по українських автозаправних станціях. На думку українських посадовців і військових експертів, головною метою таких атак є не порушення паливного забезпечення Сил оборони, а психологічний тиск на цивільне населення.

Лише за останні кілька місяців російські війська атакували майже 250 автозаправних станцій по всій Україні. Якщо раніше головними цілями були електростанції та інші об'єкти енергетичної інфраструктури, то тепер під ударами дедалі частіше опиняються цивільні АЗС, якими щодня користуються тисячі українців, повідомляє The New York Times. Після серії таких атак багато водіїв намагаються якомога швидше залишити територію заправок, адже вони більше не сприймаються як безпечні місця.

Українська влада пов'язує зміну російської тактики з успішними ударами Сил оборони по нафтопереробних заводах РФ. Київ неодноразово наголошував, що атаки на російські НПЗ спрямовані на скорочення доходів, які Кремль використовує для фінансування війни.

Водночас Москва заявляє, що українські автозаправні станції нібито є частиною логістики Збройних сил України. Однак українські посадовці наголошують: АЗС є цивільними комерційними об'єктами, які щодня відвідують мирні громадяни.

Радник президента України з питань технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) переконаний, що такі удари не здатні суттєво вплинути на забезпечення української армії паливом. «Єдина мета цих атак – залякати громадянське населення», — заявив він.

Як зазначає видання, Міноборони РФ почало регулярно звітувати про удари по українських АЗС та публікувати відеозаписи атак, стверджуючи, що ці об'єкти використовуються військовими.

За інформацією організації Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), із початку квітня в Україні зафіксували щонайменше 246 ударів по автозаправних станціях, із яких 194 відбулися в період із початку червня до 27 липня. Найбільше таких атак припадає на прифронтові області, однак вони також фіксуються у регіонах, віддалених від лінії фронту. Через постійну небезпеку частина водіїв бензовозів відмовляється працювати на найризикованіших маршрутах.

Попри масштабну кампанію, видання зазначає, що російські удари не змогли порушити систему постачання пального в Україні. Натомість вони мають переважно психологічний ефект, тоді як українські атаки по російських нафтопереробних заводах завдали Москві значно відчутніших економічних втрат.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти масово атакують автозаправки, але дефіциту пального в Україні немає.