У київських аптеках виникли перебої з ліками для хронічних хворих

У комунальній мережі аптек «Фармація» в Києві тимчасово зменшилася наявність окремих імпортних препаратів, а також ліків для лікування хронічних захворювань, повідомили в КМДА.

За даними підприємства, перебої пов'язані з порушенням логістичних ланцюгів виробників і постачальників. На своєчасне надходження медикаментів до столичних аптек вплинуло пошкодження складських об'єктів, де зберігалися лікарські засоби.

У «Фармації» зазначили, що підвищений попит на медикаменти поступово стабілізується. Підприємство працює з постачальниками та партнерами над відновленням логістики й поповненням запасів препаратів, яких наразі не вистачає.

Киян закликали не скуповувати ліки у великих кількостях без нагальної потреби. У підприємстві наголосили, що надмірне створення запасів може ускладнити доступ до необхідних препаратів для людей, які регулярно їх потребують.

Перебої з постачанням виникли на тлі російських ударів по фармацевтичній інфраструктурі України. Зокрема, 3 вересня внаслідок атаки був знищений склад компанії «Аптека доброго дня», де зберігалися сотні тонн медикаментів. На початку вересня російські удари також пошкодили складські об'єкти фармацевтичних компаній Teva та «Біокон».

У «Фармації» очікують, що в міру відновлення постачання асортимент і кількість доступних препаратів у київських аптеках поступово збільшуватимуться.

Як повідомляло раніше ForUa, через удари РФ в Україні скорочуються запаси ліків та затримуються поставки.