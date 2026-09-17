Весілля і похмілля: як путінська маріонетка може «закопати» чинну владу США

У гучний скандал втрапила президентська родина США. Як з’ясувалося, весілля Трампа-молодшого частково оплачував наближений до кремлівського диктатора Путіна опальний персонаж з тюремним минулим. Про те, чи вдарить ця гучна історія рикошетом по позиціям Білого дому та провладної Республіканської партії напередодні листопадових виборів до Конгресу – далі в матеріалі ForUA.

Американське медіа ProPublica стверджує, що російський спортивний функціонер Умар Кремльов (до 2010 року він мав прізвище Лутфуллоєв) витратив сотні тисяч доларів на весілля сина чинного президента США Дональда Трампа-молодшого. Його дружина не заперечує, що Кремльов оплачував розваги під час весільних заходів, однак закликає не шукати в цьому політичного підтексту.

ProPublica ґрунтує свої висновки на фінансовій звітності та розмовах із трьома джерелами, які обізнані з організацією весілля, котре відбулося 24 травня.

У розслідуванні зазначається, що очільник Міжнародної асоціації боксу (МАБ) Кремльов оплатив оренду одного з багамських островів для весілля та вечірок, а також масштабний нічний феєрверк.

Повідомляється, що оренда острова коштувала $100 тисяч, а феєрверк - близько 70 тисяч доларів. Кошти надходили від однієї з пов’язаних із МАБ організацій у Дубаї.

Джерела ProPublica розповіли, що на урочистостях окрім Кремльова був також помічений бізнесмен Олександр Лагутін, який раніше працював у російських оборонних компаніях.

Автори розслідування зауважують, що незадовго до цього Кремльов і Лагутін супроводжували Путіна під час його офіційного візиту до Китаю. Як зазначає ProPublica, прикметно, що цих гостей немає на більшості фото та відео з весілля. Лише на одній світлині від друга нареченої можна розгледіти частину обличчя Кремльова.

Неназваний представник Трампа-молодшого не заперечив факт отримання грошей від Кремльова. Він наголосив, що росіянин - особистий друг американця. Окрім того, він уточнив, що Трамп-молодший не перебуває в будь-яких ділових стосунках із Кремльовим.

Натомість пресслужба Кремльова надіслала коментар, у якому зазначено: «Містера Кремльова та містера Трампа-молодшого пов’язують дружні стосунки». Там заявили, що Міжнародна асоціація боксу жодних платежів на організацію весілля не здійснювала, а перекази від дубайської організації не прокоментували. Примітно, що на запити ProPublica не відповіли ані в Білому домі, ані у владних структурах країни-агресорки РФ.

Водночас новоспечена дружина Трампа-молодшого, Беттіна відреагувала на розслідування дописом в Інстаграмі, заявивши, що фінансування Кремльова самої церемонії весілля не стосувалося. «Наш дорогий друг Умар із великою щедрістю організував для нас два дні свята вже після нашого весілля. Це був надзвичайно щедрий весільний подарунок від друга - щось таке, за що ми були й залишаємося щиро вдячні. Шкода, що такий особистий і радісний жест можна подати як щось політичне чи зловісне лише через те, хто це зробив або звідки він родом. Дружбі не потрібні політичні мотиви», -зазначила вона. Відповідний допис підписаний обома з подружжя, у ньому 20 фотографій із весілля, і на жодній із них Кремльова немає.

У розслідуванні ProPublica, серед іншого, йдеться про те, що Кремльов раніше мав судимості за вимагання та побої, проте стрімко будував свою кар’єру в управлінні російським боксом, а згодом і міжнародною федерацією. Він привів у МАБ у якості спонсора «Газпром». «Умара спрямовує особисто Путін. Так спорт використовували як «м’яку силу», - зазначає співрозмовник ProPublica з-поміж колишніх членів ради цієї федерації.

Паралельно із залученістю Кремльова до справ світового боксу зростав його вплив у російському спорті. А разом із цим - і доходи. Наприклад, від переданої йому в управління автодилерської мережі «Рольф», яку влада конфіскувала у підприємця Сергія Петрова, що потрапив в опалу.

Після повномасштабного вторгнення путінської Росії в Україну над Кремльовим нависла загроза міжнародних санкцій. Утім, в проаналізованих ProPublica американських списках рестрикцій його не виявилося. При цьому зазначається, що для перестраховки Кремльов перевів більшість операцій МАБ зі Шв ейцарії до ОАЕ. Попри це, у 2023 році Міжнародний олімпійський комітет усунув його федерацію від участі в олімпійському боксі. Серед причин назвали неготовність достовірно пояснити джерела фінансування «або розкрити повну структуру залежності від однієї державної компанії» (вочевидь, мається на увазі російський монополіст «Газпром» - Ред.).

Вельми і вельми показово, що невдовзі після того, як Трамп вдруге отримав ключі від Білого дому і повернувся до Овального кабінету Кремльов написав йому відкритого листа з проханням перевірити дії МОК під час підготовки до лос-анджелеської Олімпіади 2028 року. Тут слід зауважити, що нинішній американський лідер, окрім того, що шаленіє від гри у гольф, дуже любить бокс і загалом є палким шанувальником бойових мистецтв. Його зв’язок із цим спортом триває вже багато десятиліть. У 1980-1990-х роках Трамп активно займався боксерським промоутерством. У його казино та готелях в Атлантик-Сіті (зокрема, в Trump Plaza) проходили легендарні бої за участю Майка Тайсона, Евандера Холіфілда та Джорджа Формана.

Трамп неодноразово заявляв, що бокс викликає значно більше емоцій, ніж «опера чи балет». Тобто, Кремльов, як бачимо, влучив у самісіньке яблучко, знаючи, що Трамп, м’яко кажучи, нерівно дихає до боксу.

Через пів року після оприлюднення листа президенту США Кремльов запросив молодшого сина Трампа на конференцію в Стамбулі, де начебто обговорювали стан світового боксу. Там Трамп-молодший сидів із Кремльовим на сцені, згадуючи про те, як дитиною ходив дивитися боксерські поєдинки, та розмірковуючи про те, що в боксі не місце трансгендерам. До речі, сам Кремльов відзначився жорсткою критикою з цього приводу у 2023 році.

«Навіщо Трампу-молодшому (Forbes оцінює його статки у $300 млн – Ред.) приймати такі дарунки від тісно пов’язаного з Кремлем росіянина – загадка. Якщо я плачу за твоє весілля, то в якийсь момент ти стаєш моїм великим боржником», -розмірковує в інтерв’ю ProPublica Френк Монтоя - відставний співробітник ФБР, який свого часу обіймав високі посади у контррозвідці. Монтоя переконаний, що Трамп-молодший поставив, передусім у вразливе становище свого батька. «Син президента про таке й думати не повинен. І крапка», - каже він. «Зв’язки Кремльова з Трампом-молодшим свідчать про надзвичайний стан справ: член путінського оточення фінансово підтримує сина президента США та отримує близький доступ до родини Дональда Трампа. Можливо, саме тому американська адміністрація так улесливо ставиться до Кремля та її очільника?», - підсумовує ProPublica.

Натомість New York Post - улюблена газета чинного господаря Овального кабінету прогнозує, що демократи неодмінно розіграють карту Кремльова в контексті листопадових виборів до Конгресу. «Історія з весіллям може зрештою стати сильним ударом під дих для республіканців, електоральні позиції яких і без того залишають бажати кращого. Окрім цього, демократи у разі перемоги на виборах, можуть використати весільний епізод задля запуску процедури імпічменту, оскільки насправді тут може йтися не лише про корупцію, а й про національну безпеку. Дуже показово, що Трамп-молодший познайомився з Кремльовим у 2024 році, тобто тоді, коли війна Путіна проти України тривала вже два роки. Відтоді син президента (Трампа – Ред.) став затятим українофобом і не можна виключати його вплив на батька. Тобто тут вже стоїть питання про те, а чи є Білий дім гідним посередником у врегулюванні російсько-української війни», - резюмує видання.

Політологи та експерти з національної безпеки вважають скандал із фінансуванням весільних вечірок Дональда Трампа-молодшого Кремльовим потужним важелем впливу на Білий дім. Приміром, колишній директор контррозвідки в Раді нацбезпеки США Голден Тріплетт в ефірі CNN наголосив, що російські спецслужби системно шукають виходи на родини високопосадовців, а гроші - це перевірений метод отримання доступу до перших осіб та їх оточення.

До слова, на вечірці, оплаченій Кремльовим був помічений один із «мирних» перемовників США- зять президента Трампа Джаред Кушнер, який буквально днями, виступаючи по відеозв’язку на конференції YES, заявив, що, мовляв, припинення війни не видається можливим через небажання України «подарувати» РФ окуповані території. Питання про те, в чий бік тут робиться крен – риторичне.