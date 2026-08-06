Найсильніше за 70 років Ель-Ніньо загрожує світу голодом

Всесвітня продовольча програма ООН попереджає про ризик різкого погіршення ситуації з продовольчою безпекою через кліматичне явище Ель-Ніньо. За прогнозами організації, до кінця наступного року ще близько 50 мільйонів людей можуть опинитися на межі гострого голоду.

За даними ВПП ООН, нині приблизно 225 мільйонів людей у 45 країнах уже стикаються з нестачею продовольства. Очікується, що новий цикл Ель-Ніньо може значно погіршити ситуацію, особливо в регіонах, які найбільше залежать від сільського господарства, повідомляє The Guardian.

Найвищі ризики прогнозують для країн Центральної та Південної Америки, Карибського басейну та Південної Африки. Водночас у Південній і Південно-Східній Азії синоптики очікують суттєве зменшення кількості опадів, що може негативно позначитися на врожайності та виробництві продовольства.

В ООН також застерігають, що екстремальні погодні явища можуть ускладнити надання гуманітарної допомоги найбіднішим країнам. Додатковим фактором ризику залишається подорожчання продуктів харчування, яке посилює навантаження на населення та міжнародні програми підтримки.

Експерти зазначають, що частково пом'якшити наслідки можуть запаси минулорічного врожаю. Водночас найсерйозніший вплив на продовольчу безпеку, зокрема в країнах Південної Африки, очікується у 2027–2028 роках.

Довідка: Ель-Ніньо — це природне кліматичне явище, яке виникає в тропічній частині Тихого океану раз на кілька років і змінює розподіл температури та опадів у різних регіонах світу. За оцінками фахівців, нинішній цикл може стати одним із найпотужніших за останні сім десятиліть.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.