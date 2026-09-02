Росія не збирається зупиняти війну: Кремль висунув Україні ультиматум через ООН

Росія заявила про готовність продовжувати війну проти України військовим шляхом, якщо Київ не погодиться на умови Москви щодо так званого мирного врегулювання. Серед ключових вимог Кремля — визнання того, що російська сторона називає «реаліями на місцях». Про це заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Генеральної Асамблеї ООН.

За його словами, Москва не бачить можливості для завершення війни дипломатичним шляхом без згоди України на російські вимоги. «Без визнання сформованих реалій на місцях мирного врегулювання конфлікту в Україні не буде», — заявив Небензя.

Представник РФ також звинуватив українську владу в нібито відмові «усувати першопричини кризи» та приймати «вибір мільйонів людей». Водночас Небензя не уточнив, які саме кроки Москва вважає необхідними для такого врегулювання.

Таким чином, Росія фактично пов’язує можливість припинення війни з прийняттям Україною її територіальних та політичних вимог.

Окремо Небензя заявив, що контакти між Росією та західними країнами щодо війни проти України практично припинилися. За його словами, Москва наразі не бачить активного дипломатичного діалогу із західними державами щодо врегулювання війни.

Заяви російського представника пролунали на тлі міжнародних дискусій щодо можливих шляхів завершення війни та спроб домогтися припинення бойових дій.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві назвали два можливі сценарії участі США у завершенні війни.