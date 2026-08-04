Зміна командувача: У Центрі НАТО з надання безпекової допомоги Україні представили генерала Борпера

Американський генерал-лейтенант Гійом Н. Борпер став новим командувачем Центру НАТО з надання безпекової допомоги та навчання для України (NSATU). Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

«У Вісбадені верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Г. Гринкевич привітав нового командувача NSATU, яким став генерал-лейтенант Гійом Н. Борпер», - йдеться у повідомленні.

Борпер прийняв посаду від генерал-лейтенанта Кертіса Баззарда, який очолював центр з 2024 року.

Генерал Гринкевич пояснив, що NSATU продовжуватиме розвиватися, і приблизно через рік командування візьме на себе «європейський або канадський офіцер».

Крім того, до функціоналу NSATU будуть передані елементи роботи, які наразі виконує Група сприяння безпеці – Україна (SAG-U).

У пресслужбі заявили, що такий перехід функцій сприятиме підвищенню ефективності та не вплине на підтримку України, яка «залишається ключовим пріоритетом».

«Цей крок також стане ще однією демонстрацією того, що союзники беруть на себе більшу відповідальність в рамках НАТО та втілюють концепцію НАТО 3.0 – сильнішого та справедливішого Альянсу», - заявив Гринкевич.

Він додав, що зміни ознаменують «більш ефективну, результативну та сталу підтримку, а також посилення європейського лідерства в її забезпеченні».

Гійом Н. Борпер — генерал-лейтенант армії США, який обіймав посаду начальника штабу Командування спеціальних операцій США з липня 2024 року.

NSATU координує постачання військової техніки та навчання Україні союзниками НАТО та країнами-партнерами. Штаб-квартира командування розміщується на базі Вісбаден у Німеччині.

За інформацією Politico, Пентагон відмовляється від керівництва командуванням НАТО в Німеччині, яке очолюють США та яке координує військову допомогу Україні.