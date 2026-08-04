СБУ запобігла понад 50 спробам російських спецслужб вбити українських військових

Військова контррозвідка СБУ фіксує значну активізацію російських спецслужб у спробах ліквідувати українських військових за допомогою так званого прийому «медової пастки».

Йдеться про замахи на воїнів Сил оборони, яких збиралися убити через онлайн-знайомства та підставні побачення з жінками, повідомляє СБУ.

З початку 2026 року СБУ запобігла понад 50 таким випадкам.



Щоб заманити військових у «медову пастку», рашисти здебільшого використовують сайти для знайомств і тематичні чати у месенджерах. На цих платформах працює ворожа агентура, яка із фейкових акаунтів пропонує воїнам близькі стосунки.



Далі російські спецслужби призначають чоловікам зустріч із запрошенням на заздалегідь підготовлені локації для їх подальшого вбивства.



Найчастіше для ліквідації українських захисників рашисти використовують саморобні бомби, які закладають на місці запланованого теракту.



Ворог використовує смертельні отрути, синтезовані з наркотичних, психотропних та інших хімічних речовин.



У березні 2025 року на Харківщині було затримано агентку фсб, яка під виглядом «волонтерської» допомоги передала військовому ЗСУ ліки та продукти харчування, в які підмішала отруту.



Ще одна російська агентка відправила нашому військовому пляшку з напоєм, до якого додала смертельну дозу «метадону». Далі фігурантка запропонувала йому розпити «подарунок» під час онлайн-побачення по відеозв’язку.



Співробітники СБУ спрацювали на випередження та своєчасно перехопили посилку з напоєм. Хімічна експертиза підтвердила наявність отруйних речовин у пляшці, що могли призвести до летальних наслідків.



У січні 2026 року військова контррозвідка СБУ по «гарячих слідах» затримала агента-кілера фсб, який намагався зарізати у Запоріжжі воїна ЗСУ.



Російські спецслужбісти заманили українського захисника у міську промзону під виглядом «побачення» з дівчиною із сайту знайомств.



Однак замість неї там з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини та завдав йому шість ударів ножем у ділянку шиї, грудної клітини, живота і правої ноги.



СБУ затримала нападника та встановила жінку, яка за завданням фсб з фейкового акаунта вела спілкування із потерпілим та виманила його на місце запланованого замаху.



Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.