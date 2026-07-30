Шмигаль попередив про ризик зростання споживання електроенергії через аномальну спеку

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що через прогнозовану аномальну спеку споживання електроенергії в Україні може зрости приблизно на 1 ГВт. Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми уряд уже коригує графіки ремонтів енергоблоків, збільшує можливості імпорту електроенергії та готується максимально задіяти додаткові генерувальні потужності.

Про це міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив під час наради щодо роботи енергосистеми.

За словами міністра, додаткове навантаження збігається в часі з проведенням планових ремонтів на об'єктах генерації, що ускладнює балансування енергосистеми.

Щоб мінімізувати ризики, Міністерство енергетики вже доручило переглянути графіки ремонтних робіт, зокрема на енергоблоках атомних електростанцій. Також уряд опрацьовує рішення щодо збільшення імпорту електроенергії та створення умов, які заохочуватимуть підприємства самостійно закуповувати електроенергію для власних потреб.

Крім цього, планується максимально залучити доступні потужності внутрішньої генерації, насамперед газових і теплових електростанцій.

Шмигаль висловив сподівання, що завдяки комплексу цих заходів Україна зможе повністю забезпечити потреби споживачів навіть у період максимального навантаження. Водночас НЕК «Укренерго» вже готується до можливого запровадження графіків обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу, якщо цього вимагатиме ситуація.

Міністр також закликав громадян ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірні години пікового споживання — з 16:00 до 23:00, коли навантаження на енергосистему є найбільшим.

Раніше Денис Шмигаль повідомляв, що до кінця року Україна планує ввести в експлуатацію 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації — стільки ж, скільки вдалося побудувати за весь період повномасштабної війни. Крім того, держава працює над створенням мережі так званих «енергетичних сот» — автономних або напівавтономних енергетичних кластерів, які дозволять критичній інфраструктурі працювати навіть у разі пошкодження централізованої енергосистеми.