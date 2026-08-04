Росія планує знищити водопостачання в Україні

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окрім атак на енергосистему та опалення Росія намагатиметься залишити українські міста без водопостачання.

"Мета Росії зараз – знищити наше водопостачання. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення, але все одно можна вижити, якщо під час відключень є газ і вода. Важко прожити понад три дні без води та каналізації", – сказав Шмигаль.

Росія намагається виснажити українське суспільство, щоб воно тиснуло на керівництво та вимагало підписання капітуляції, повідомляє Politico.

Шмигаль нагадав, що після зимових атак Росії виробництво електроенергії в Україні становило лише близько 12 ГВт – на 6 ГВт менше, ніж потребували споживачі.

До 2014 року це число становило 54,5 ГВт, а з початком великої війни воно скоротилося до 32 ГВт.

"Росіяни знищили або пошкодили понад 80 відсотків українських електростанцій", – додав міністр.

Він розповів, що для того, щоб пережити зиму, Україні потрібні не тільки ракети-перехоплювачі для систем ППО, а й фінанси для Фонду підтримки енергетики – близько 500 млн. євро.

Ще 400 млн. євро потрібно Нафтогазу, щоб допомогти йому оговтатися від російських атак, від яких компанія потерпає майже щодня. Тут Україна сподівається отримати підтримку Канади.

Фото: Telegram.