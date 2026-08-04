Гроші на школу знову доступні: як оформити виплату

У застосунку "Дія" відновили прийом заявок на державну програму "Шкільний набір", у межах якої батьки майбутніх першокласників можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5000 гривень на підготовку дитини до навчального року. Після нетривалої технічної паузи сервіс знову доступний для користувачів. Раніше батьки повідомляли, що послуга тимчасово зникла із застосунку, однак тепер її роботу повністю відновлено повідомила пресслужба "Дії".

Подати заяву може один із батьків, усиновлювач або законний опікун дитини, яка цього року зарахована до першого класу українського закладу освіти. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, діє окремий порядок оформлення. У цьому випадку заяву подає законний представник через сервісний центр Пенсійного фонду України, а скористатися "Дією" для оформлення допомоги неможливо.

Одноразову виплату дозволено використати на придбання всього необхідного для навчання першокласника, зокрема:

шкільного одягу та взуття;

канцелярського приладдя;

книжок;

інших товарів, необхідних для навчального процесу.

Звітувати перед державою про використання коштів не потрібно.

Щоб оформити допомогу, потрібно:

авторизуватися у застосунку "Дія";

відкрити розділ "Допомога від держави";

обрати послугу "Шкільний набір";

зазначити дитину, яка вступає до першого класу;

заповнити та надіслати заяву.

Для отримання виплати необхідно мати "Дія.Картку". Якщо її ще немає, відкрити рахунок можна в одному з банків-партнерів, перелік яких доступний безпосередньо у застосунку.

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