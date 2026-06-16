Українці можуть втратити «зимову тисячу»

У «Дії» нагадують українцям про завершення терміну використання коштів у межах програми «Зимова підтримка». Використати 1000 грн, отримані за цією програмою, можна до 30 червня включно. Зазначається, що якщо на картці залишилися невитрачені кошти, їх необхідно використати до кінця червня. Вже в липні залишок буде повернуто до державного бюджету.

Кошти можна спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування та товарів українського виробництва, а також на поштові послуги. Крім того, передбачена можливість донатів на підтримку Сил оборони.

У «Дії» закликають не відкладати витрати та скористатися програмою вчасно.

За даними уряду, протягом зимового та весняного періоду програми підтримки охопили близько 60% українців. Зокрема, 1000 грн «зимової підтримки» отримали 17,8 млн громадян.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні зафіксовано нову хвилю кібершахрайства, пов’язану з підробними сайтами, які візуально майже не відрізняються від державного сервісу «Дія».